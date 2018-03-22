Полиция и прокуратура спорят, из-за кого в Екатеринбурге появилась резиновая квартира

На одной жилплощади смогли зарегистрироваться 6 800 мигрантов

История с безразмерной квартирой на Баумана всплыла на прошлом заседании екатеринбургской думы. Прокурор города раскритиковал местную полицию за волокитство. Мол, правоохранители, зная адрес, по которому зарегистрированы тысячи иностранцев, так и не смогли довести дело до суда. Но стражи порядка утверждают, что это, наоборот, надзорное ведомство мешало расследованию и привлечению к ответственности владельца резиновой собственности. Выяснилось, что за 10 лет гражданин Макеев зарегистрировал у себя порядка 20 тыс. иностранцев! По закону, ему, действительно, не могли отказать в регистрации. Но если доказать, что постановка на учет была фиктивная, ее можно отменить.

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Полиция и прокуратура спорят, из-за кого в Екатеринбурге появилась резиновая квартира