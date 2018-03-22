Отдых для всех: этим летом школьники получат больше путевок в детские лагеря

Через неделю в Екатеринбурге стартует запись школьников на отдых

К новому сезону готовится двадцать один загородный лагерь, где смогут отдохнуть почти двадцать тысяч детей. Для родительского кармана путевка не станет разорительной — одна смена обойдется примерно в семь тысяч рублей. Именно поэтому недостатка в отдыхающих нет. Подать документы взрослые смогут уже в следующее воскресенье — на сайте Госуслуг. В администрации города призывают их не затягивать с подачей документов — чтобы успеть выбрать понравившийся лагерь и смену. Для тех же, кто решит остаться в городе, в каникулы будут работать школьные лагеря. Ребята, попавшие туда, смогут бесплатно ездить в транспорте и получать скидки на билеты в музеи и зоопарк.

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Отдых для всех: этим летом школьники получат больше путевок в детские лагеря