На ВИЗе к ЭКСПО 2025 хотят построить парящие над землей дома

Архитеторам со всего мира предложили представить, каким будет Малый конный полуостров и территория вокруг ВИЗовского пруда, если там пройдет всемирная промышленная выставка. Участников поделили на две категории. Одни придумывали, какие социальные и культурные объекты нужно построить в ЭКСПО-парке. Другие — думали над его философской концепцией. Поэтому победителей тоже оказалось двое. Их тайным голосованием выбирало большое жюри. Больше всего голосов получили французские архитекторы, которые уже проектировали Экспо-парки в Милане и Шанхае. Екатеринбургу они предложили построить многофункциональную инфраструктуру с музеем уральской идентичности и галереей мировых достижений человечества. Ну, а лучший проект философии получился у студента Уральского архитектурно-художественного университета. Он предложил бережно использовать территорию — строить дома, которые будут начинаться со второго этажа и возвышаться над землей. Власти уже заявили — эти проекты реализуют в любом случае.