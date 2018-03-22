Клуб историков собрался в парке «Россия — моя история»

Учителя обсуждали, как объяснять школьникам спорные моменты прошлого

Опытом обменивались несколько десятков учителей Екатеринбурга. Устроить такой слет им помог Фонд Святой Екатерины. Большинство педагогов на лекцию отправилось после собственных уроков. Чтобы ученики увидели развернутую историческую картину, спикеры предлагают не ограничиваться учебниками. Нужно использовать наглядный материал. Например, такой исторический альбом, посвященный знаменитым российским мигрантам двадцатого века. Он рассказывает о Солженицыне, Рахманинове и о судьбе других — менее известных деятелей. Например, о писателе Вениамине Корсаке или политике Василии Шульгине, одном из организаторов Белого движения. Учителя уверены, подрастающее поколение должно в лицо знать тех, кто внес свой вклад в мировую историю.

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