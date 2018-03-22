Готовы ко всему: спасатели МЧС показали уникальную технику

Чего только не носят с собой спасатели: в 16-килограммовом рюкзаке и каска, и спальник, и даже средства личной гигиены. Ведь они должны быть готовы ко всему! Спасать людей приходится из самых разных ситуаций. Чтобы предстоящие паводки или лесные пожары не застали врасплох, спасатели практически каждый день оттачивают свои навыки. К примеру, эта аэромобильная группа всегда готова выйти на старт и добраться до места ЧП в считанные мгновения. Во многом благодаря новейшей технике. Поддерживать наземные группы призвана беспилотная авиация. С воздуха удобно следить, куда направляется стихия. В скором времени на службе у спасателей появится фантом-4. Умный беспилотник легко обходит любые препятствия. Но бывает, что помощь нужна и самим спасателям. Для этого в МЧС служат психологи. Но работают они не только с коллегами, но и с населением — поддерживают пострадавших и их родственников. Например, в случае авиакатастроф или масштабных бедствий, когда важно предотвратить панику. Порой приходится и доводить людей до слез. Их работа и опасна, и трудна. Но спасатели, похоже, ко всем трудностям в профессии уже привыкли. Ведь, кто, если не они, сможет противостоять опасности.