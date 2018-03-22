Без воды и туалета: как живут в бараках Екатеринбурга

Чистота посуды в доме Марии зависит от погоды. Заморозки запросто могут оставить двухэтажный барак без воды. Сегодня хороший день — и жильцы выстроились к раковине в очередь. За бытовыми заботами соседи по коммуналке обсуждают возможный ремонт общей кухни и мечтают о новых потолках. Пятеро в комнате, не считая собаки. На скромной площади семья Павла живет со свадьбы. Когда-то здесь ютились его дед и отец, теперь вот четвертое поколение подрастает. Несмотря на воспоминания, за родовое гнездышко обитатели не держится. Среди юных новостроек эти дома кажутся дряхлыми стариками. Фасады домов потемнели, покрылись «морщинами»-трещинами, которые стараются подчеркнуть уличные художники. Но в свое время такие двухэтажки считались престижным жильем, которое давали за особые заслуги. А в военные годы эти дома — благодаря своей архитектуре — стали пристанищем для сотен тысяч переселенцев. Эвакуированных в тыл граждан расселяли на чердаках. Но мечта 20-ого столетия в новом постепенно доживает свой век. Единственный фундамент, на котором дома еще держатся — человеческий уход. Без цветов Людмила свою комнату не представляет. Среди прочих темных окон ее выделяются яркими красками. Старается женщина не только для себя. Для нее это дом, где живут воспоминания. Здесь женщина провела большую часть жизни, вырастила дочь — поэтому уезжать с насиженного места не хочет. По словам хозяйки, если следить за чистотой и порядком — ее дом и двести лет простоять сможет. Но за дверью словно параллельная реальность. Архитектурная старость накладывает отпечаток даже на жителей — и не все могут с этим справиться. Вместе с этими зданиями в прошлое уходят не только строительные нормы, но и целая культура общежития. На смену таким домам и дворам постепенно приходят высотки с обособленной территорией — это не плохо и не хорошо, просто по-другому . Но забыть прошлое не так-то просто. Многие бараки продолжают стоять в окружении новостроек — ожидая, когда их судьбу решает на федеральном уровне. Они, действительно, похожи на стариков, чье главное богатство — это память о лучших днях.