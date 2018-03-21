В болоте у Среднеуральской птицефабрики нашли кладбище кур

В соцсетях тут же начали винить в загрязнении птицефабрику. Мол, жители Среднеуральска уже не раз жаловались на способы утилизации отходов. К видео с загрязнением водоема пользователи прикрепили еще несколько съемок, которые якобы сделаны на территории предприятия. Свердловчане уверенны, мертвых куриц там перерабатывают, а зловонную жидкость сливают на улицу. Однако не все поверили в такую теорию. Часть комментаторов уверенна — на съемках обычный ассенизатор, а новость про птицефабрику — информационный вброс. Так ли это — теперь выясняет прокуратура.