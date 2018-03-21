Резиновая квартира: в двушке на Баумана зарегистрировали 6844 человека

Дверь проверяющим никто не открывает, хотя за ней должны находиться 6 800 человек! Столько граждан зарегистрировано в квартире на Баумана. Как выглядит резиновые квадраты, сотрудники прокуратуры хотят увидеть воочию — ведь с таким феноменом они сталкиваются впервые. Информация о том, что в эту квартиру постоянно вселяют приезжих, в полицию поступила еще в 2016-м. Правда, тогда речь шла о 57 фиктивно зарегистрированных иностранцах. Уголовное дело возбудили, но пока шло расследование, количество мигрантов не только не уменьшилось, а увеличилось в сотни раз! Почему — не смог ответить даже главный полицейский города. Ответ о том, что разбирательства ведутся, прокуратуру не устроил. Сегодня проверки прошли прямо в миграционном отделе полиции, где велся учет регистрации в резиновой квартире. Сотрудники заявили, что остановить поток мигрантов они не могли. Однако довести его до суда правоохранители не успели — из огромного количества материалов. В деле 8 томов. Его главный фигурант — собственник жилья — предприниматель Вячеслав Макеев. Он убежден, что никаких законов не нарушает. Мол, это не фиктивная регистрация, а бизнес по принципу сетевого маркетинга. Ставя на учет мигрантов, коммерсант обеспечивает им юридическую поддержку. Как оказалось, таких якобы клиентов у него десятки тысяч. В прокуратуре же считают, что мужчина подменяет понятия. По закону, зарегистрированные в квартире граждане обязаны там проживать. Но, по словам соседей, ни одного мигранта в подъезде они не видели. А вот полицейские в гости к жильцам приходя постоянно. Впрочем, ситуация вскоре должна измениться. Владельцу резинового жилья собираются предъявить обвинение по статье «фиктивная постановка на учет». Если мужчину признают виновным, ему может грозить до 3-х лет лишения свободы. Не исключено, что проблемы возникнут и у тех, кто допустил нарушения, и у самих мигрантов.