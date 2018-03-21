Недостроенную телебашню взорвут в эту субботу, но это не точно

По секрету всему свету. Объявление о закрытии четырех станций метро горожане читают не иначе как «телебашня доживает последние дни». Это проскальзывает между строк — в самом анонсе о причинах остановки подземки ни слова. Информацию о судьбе легендарного недостроя люди собирают по крупицам и слухам. То, о чем догадывается весь город, до сих пор держится в тайне. Снос высотки, который собственники готовят с начала года, похоже, случится утром в субботу. К этой дате ведут все нити. Работников соседствующих с башней офисов и жителей апартаментов уже предупредили об эвакуации выходного дня. Она начнется в 7 часов. А пока вокруг темы сноса не пыль, а туман. Ни да, ни нет владелец территории — УГМК — почему-то не говорит. Даже если спрашиваешь. На вчерашней пресс-конференции, посвященной планам хоккейного клуба «Автомобилист», журналистам запретили задавать главе холдинга Андрею Козицыну вопросы не по теме. Любые попытки пресекались. Андрей тоже пытался выяснить, что будет с телебашней — и вместо нее. Но спикеры ловко ушли от ответа, тщательно оберегая свой секрет Полишинеля. Ответ на главный вопрос должен прозвучать громко и четко уже в эту субботу. На это указывают и перекрытия дорог близ башни — пока тоже неофициальные, и решение управления госохраны, которое отказалось признать сооружение памятником. Теперь уже ничего не удерживает многотонную железобетонную трубу в вертикальном положении. Дмитрий Изгагин, Александр Кожеватов, главные новости Екатеринбурга.