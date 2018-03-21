После досмотра — с пустыми карманами и тяжелой головой — участники направляются на экзамен. Желающих сдать ЕГЭ досрочно единицы — в основном, это выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей, которые хотят поступить в вузы. К тестированию они готовились самостоятельно. Сдача ЕГЭ, говорят вчерашние школьники, это, как правило, дело техники. Решение тестов должно дойти до автоматизма. Такой подход к итоговой аттестации в очередной раз заставил усомниться, нужны ли абитуриентам такие испытания. В Госдуму внесен новый законопроект об отмене единого госэкзамена. По мнению авторов, за 17 лет довести эту форму до ума не получилось, и реформа себя не оправдала. С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако в настоящее время видно, что реформа не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в высоком качестве знаний учеников и доступности высшего образования. Сторонники ЕГЭ парируют: зато экзамен дает равные возможности всем выпускникам. Благодаря ему, студенты с периферии могут поступить в столичные вузы. Однако качественно подготовиться к экзаменам и получить высокие баллы без дорогостоящих репетиторов вряд ли получится, уверяют парламентарии. А значит престижные вузы
ЕГЭ, сдавайся! В России вновь заговорили об отмене итогового тестирования
Образовательная реформа может случиться в следующем году
После досмотра — с пустыми карманами и тяжелой головой — участники направляются на экзамен. Желающих сдать ЕГЭ досрочно единицы — в основном, это выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей, которые хотят поступить в вузы. К тестированию они готовились самостоятельно. Сдача ЕГЭ, говорят вчерашние школьники, это, как правило, дело техники. Решение тестов должно дойти до автоматизма. Такой подход к итоговой аттестации в очередной раз заставил усомниться, нужны ли абитуриентам такие испытания. В Госдуму внесен новый законопроект об отмене единого госэкзамена. По мнению авторов, за 17 лет довести эту форму до ума не получилось, и реформа себя не оправдала. С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако в настоящее время видно, что реформа не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в высоком качестве знаний учеников и доступности высшего образования. Сторонники ЕГЭ парируют: зато экзамен дает равные возможности всем выпускникам. Благодаря ему, студенты с периферии могут поступить в столичные вузы. Однако качественно подготовиться к экзаменам и получить высокие баллы без дорогостоящих репетиторов вряд ли получится, уверяют парламентарии. А значит престижные вузы