ЕГЭ, сдавайся! В России вновь заговорили об отмене итогового тестирования

После досмотра — с пустыми карманами и тяжелой головой — участники направляются на экзамен. Желающих сдать ЕГЭ досрочно единицы — в основном, это выпускники прошлых лет и учащиеся колледжей, которые хотят поступить в вузы. К тестированию они готовились самостоятельно. Сдача ЕГЭ, говорят вчерашние школьники, это, как правило, дело техники. Решение тестов должно дойти до автоматизма. Такой подход к итоговой аттестации в очередной раз заставил усомниться, нужны ли абитуриентам такие испытания. В Госдуму внесен новый законопроект об отмене единого госэкзамена. По мнению авторов, за 17 лет довести эту форму до ума не получилось, и реформа себя не оправдала. С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако в настоящее время видно, что реформа не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в высоком качестве знаний учеников и доступности высшего образования. Сторонники ЕГЭ парируют: зато экзамен дает равные возможности всем выпускникам. Благодаря ему, студенты с периферии могут поступить в столичные вузы. Однако качественно подготовиться к экзаменам и получить высокие баллы без дорогостоящих репетиторов вряд ли получится, уверяют парламентарии. А значит престижные вузы по-прежнему недоступны для учащихся из отдаленных территорий. Самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна – для эффективной подготовки необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых имеют высокую стоимость и непосильны для многих родителей. Также ежегодно выявляется большое количество злоупотреблений при сдаче ЕГЭ. Эти данные подтверждает и статистика: при самостоятельной подготовке результаты хуже. Авторы нового законопроекта предлагают вернуться к полноценным вступительным экзаменам в вузы. За это выступает и сама высшая школа. Уровень студентов в последние годы упал — даже вчерашних стобальников приходится подтягивать по предметам. Пока законодатели решают, быть или не быть ЕГЭ, школьники продолжают готовиться к итоговым испытаниям. Ведь новая образовательная реформа — процесс небыстрый.