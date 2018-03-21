Дети солнца: весь мир отмечает день человека с синдромом Дауна

Носить дочку на руках Владимир готов, как и десять лет назад. Хотя, признается, сейчас усилий для этого приходится прикладывать немного больше. У Маруси синдром Дауна, но это не мешает ей жить полноценной жизнью — помогать родителям и младшему брату. Сегодня солнечные дети словно вернулись в прошлое. Они взглянули на себя со стороны на необычной выставке. На стендах — наряду с современными — фотографии десятилетней давности. Тогда участникам было не больше шести лет. Фотограф признается — многих моделей сегодня не узнать. Классику Наташа читает наизусть — книги, признается, любит с детства. Несмотря на диагноз, читать девочка начала в пять лет. Родители вспоминают, сразу после рождения, врачи советовали отказаться от неё. Теперь спустя десять лет, вопреки прогнозам, Наташа учится в техникуме на повара и мечтает построить карьеру. Но таких результатов детям не достичь без заботы родителей. Однако не каждый готов ухаживать за особым ребенком. 10 лет назад от четырех из пяти солнечных детей отказывались. Спустя годы ситуация заметно улучшилась. Дорогу в жизнь для солнечных ребят проложили совсем недавно. Раньше, рассказывают учителя, такие дети были обречены сидеть в четырех стенах. Теперь же — прогресс налицо. Впрочем, участники выставки о прошлом не вспоминают — они смотрят лишь вперед, в следующие десятилетия.