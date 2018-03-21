Без длинных очередей: на Миномётчиков открылась обновленная детская поликлиника

Вот это скорость! — в голос твердят все собравшиеся. Ремонт в этой поликлинике завершили в рекордные сроки. За три месяца здание полностью обновили. Теперь вместо одного входа здесь целых три. Это позволит разделить потоки больных и здоровых детей. Поменяли здесь и регистратуру. До неузнаваемости! Из подвала ее перенесли наверх. Она значительно уменьшилась в размерах, ведь исчезли перегородки и даже картохранилище. Теперь записи не будут постоянно теряться. Да и записаться на прием теперь куда проще. Очередь должен значительно сократить инфомат. С его помощью можно записаться к нужному специалисту. Приемы поликлиника не прекращала даже во время ремонта. Неудобства посетители простили, ведь все это для их блага. Обновления дети уже оценили. И это — только начало перемен. Вскоре такими же удобными станут еще больше десятка поликлиник. В Горздраве уверенны, перемены значительно улучшат отношение горожан к бесплатной медицине. Роман Сумин, Алексей Богданов, главные новости Екатеринбурга.