В Екатеринбурге отремонтируют набережную и сквер за Оперным театром

Напомню, выбрать объект для благоустройства горожане могли в воскресенье на избирательных участках. Для этого подготовили специальные бюллетени. Голоса распределились так: первое и второе места заняла набережная. Отрезки от Куйбышева до ЦПКиО и от Малышева до Куйбышева. За реконструкцию последнего голоса отдали почти семьдесят семь тысяч екатеринбуржцев. Третье место занял сквер за Оперным театром с результатом 54 тысячи голосов. Ну, а на последнем остался парк Зеленая роща. Реставрационные работы на набережной и в сквере на Малышева начнутся уже летом.