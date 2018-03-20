В Екатеринбурге объявили войну шаурме

О том, что он работает незаконно, Илья то ли, действительно, не знает, то ли притворяется. Разрешения на приготовление шаурмы здесь власти не давали. А значит, и подозрительную начинку этого бизнеса никто не проверяет. Киоски и лотки, которые сами по себе, на торговом поле Екатеринбурга появляются, словно сорняки — уберешь в одном месте, растут в другом. «Прополоть» опасный рынок раз и навсегда не получается. Чиновникам сделать это в одиночку не под силу, а от правоохранителей, жалуются, помощи не дождешься. Вопрос «доколе» на заседании гордумы адресуют новому начальнику екатеринбургской полиции. По словам депутатов, нелегальные киоски нужно срочно убирать с улиц — ведь то, чем они торгуют, опасно для здоровья. Но главный полицейский города четких сроков по-прежнему не называет. Такой ответ не устроил ни депутатов, ни главного прокурора города — правоохранители никак не могут перейти от слов к делу. Впрочем, покончить с нелегальным фастфудом не дает и правовая проблема. Многие торговые точки располагаются на частной земле — поэтому убрать их администрация не может. Но это не значит, что все нужно оставить, как есть. Депутаты надеются, что процесс ускорит предстоящий чемпионат мира по футболу. Первый массовый рейд по местам нелегальной торговли планируется устроить уже в апреле.