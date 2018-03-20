О том, что он работает незаконно, Илья то ли, действительно, не знает, то ли притворяется. Разрешения на приготовление шаурмы здесь власти не давали. А значит, и подозрительную начинку этого бизнеса никто не проверяет. Киоски и лотки, которые сами по себе, на торговом поле Екатеринбурга появляются, словно сорняки — уберешь в одном месте, растут в другом. «Прополоть» опасный рынок раз и навсегда не получается. Чиновникам сделать это в одиночку не под силу, а от правоохранителей, жалуются, помощи не дождешься. Вопрос «доколе» на заседании гордумы адресуют новому начальнику екатеринбургской полиции. По словам депутатов, нелегальные киоски нужно срочно убирать с улиц — ведь то, чем они торгуют, опасно для здоровья. Но главный полицейский города четких сроков
В Екатеринбурге объявили войну шаурме
Чиновники призывают ужесточить меры по пресечению нелегальной продажи фастфуда
О том, что он работает незаконно, Илья то ли, действительно, не знает, то ли притворяется. Разрешения на приготовление шаурмы здесь власти не давали. А значит, и подозрительную начинку этого бизнеса никто не проверяет. Киоски и лотки, которые сами по себе, на торговом поле Екатеринбурга появляются, словно сорняки — уберешь в одном месте, растут в другом. «Прополоть» опасный рынок раз и навсегда не получается. Чиновникам сделать это в одиночку не под силу, а от правоохранителей, жалуются, помощи не дождешься. Вопрос «доколе» на заседании гордумы адресуют новому начальнику екатеринбургской полиции. По словам депутатов, нелегальные киоски нужно срочно убирать с улиц — ведь то, чем они торгуют, опасно для здоровья. Но главный полицейский города четких сроков