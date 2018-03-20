Театр кукол пустил гостей в закулисье в честь дня кукольника

У Акабоса все с ног на голову — даже кличка, и это говорит само за себя. Особенности своего характера игрушечный пес сам подсказал напарнице-актрисе. Едва взглянув на него, Оксана поняла, что серьезные роли Акабосу не подойдут. У кукол — все, как у людей. Связь, которая появляется между актером и куклой, похожа на отношения между людьми. Над ними нужно работать. У каждой марионетки есть характер и особенности, к которым нужно привыкать, а порой и подстраиваться. Этот процесс неизменно заводит партнеров в зазеркалье. Такие эксперименты позволяют актеру подружиться с куклой и понять ее. Но порой герои спектаклей меняться не хотят. Александра работает в театре кукол уже 15 лет. И за это время повидала много тряпичных приверед. Но устают артисты не только из-за скверного характера кукол. Некоторые партнеры, которых буквально нужно носить на руках, весят не один десяток килограммов. Но если ставить на весы массу и важность персонажа — последнее перевешивает. Раз так, в театре кукол в будущем хотят вывести персонажей на первый план — украсить ими фасад. Таким образом, характер появится и у самого здания.