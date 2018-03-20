Спрос ниже предложения: в Екатеринбурге дефицит безработных

Всё о работе мечты здесь знает каждый второй. Специалистов по подбору персонала на этой ярмарке вакансий чуть ли не больше, чем тех, кто пришел их послушать. Работу сегодня предлагают два десятка компаний, от местных до международных. Но предложение явно превышает спрос. Реальных соискателей здесь единицы, да и те — студенты, решившие поучиться поиску. Вакансий в городе сейчас и, правда, больше чем желающих трудиться. И это удачное время для карьерного старта. Сделать профессиональный рывок сейчас могут даже те, кого раньше даже не рассматривали в качестве кандидата. Но получить хорошую должность сразу даже сейчас непросто. Поэтому консультанты советуют освоить науку поиска работы. Благо, здесь нехватки в тренерах нет. Тем кто никак не может найти работу мечты, рекрутеры советуют подумать о новых горизонтах. Ведь каждый человек умеет делать то, что кому-то нужно.