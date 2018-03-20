Сплотились вокруг скандала: политики объяснили рекордную явку на выборах

Чиновники приняли решение озвучить их после рассмотрения всех жалоб о возможных нарушениях. Однако на результаты это вряд ли повлияет. После обработки бюллетеней, лидер голосования — Владимир Путин — побеждает с огромным отрывом от ближайшего конкурента. Такие показатели сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий связывает с политической обстановкой в мире. Окончательные итоги выборов ЦИК озвучит в ближайшие 10 дней. Пока известно, что Владимир Путин получил 76,6 процента голосов избирателей. За действующего главу государства проголосовали больше 56 миллионов человек! Рекордны и показатели явки. Всего на российские участки пришли 67 процентов электората.