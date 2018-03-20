Молодая мама из Режа дала дочке вместо отчества «матчество»

К своей дочке Альмира обращается по матчеству. Имя отца в свидетельстве о рождении женщина заменила своим собственным. Мол, имя чужого ребенку человека в документе ни к чему. Вопросов к матери у регистраторов не возникло. А вот объясняться с родственниками, признается Альмира, было нелегко. Но к диковинке близкие быстро привыкли. Теперь и соседи не видят в матчестве ничего плохого. Только сомневаются — поймут ли это их дети. Но, оказалось, этот случай не уникальный. За последние 18 лет в области зарегистрировали сразу 6 матчеств. Правда, из документов этого и не поймешь. Мамы скрываются под универсальными именами. Вот и Альмиру в ЗАГСе приняли за Альмира. И присвоили дочке материнское отчество. Сама женщина в своем выборе не сомневается. И уверенна — скоро матчество может стать настоящим трендом, который не будет никого шокировать.