Инспекторы ФИФА провели финальную проверку Екатеринбург Арены

С диванов и кресел пока не сняли защитную пленку, а вечно зеленый газон еще дремлет под теплым одеялом. Но участников чемпионата мира по футболу арена готова принять хоть завтра, что подтверждает комиссия ФИФА. Оглядываясь назад — в прошлое, инспекторы высоко оценивают работу, проделанную Екатеринбургом. Исторический момент — сегодня с центрального стадиона официально уходят строители. Арену принимают управленцы. Это значит, что арена полностью готова. Мелкие недочеты — не в счет. Первые матчи на новом стадионе пройдут уже в апреле. Чтобы до этого времени натуральное покрытие поля не пострадало от переменчивой уральской весны, его будут согревать под светом специальных софитов. Все должно быть идеально. Ведь к Екатеринбург арене вскоре будет приковано внимание миллионов болельщиков. Билеты на матчи Мундиаля, которые пройдут в Екатеринбурге, разбирают с рекордной скоростью! Но и после июня 2018-го жизнь на стадионе не остановится. Свердловские власти уже подумали о его будущем. Визитом в Екатеринбург инспекторы ФИФА остались довольны. Их одобрение своего рода допуск к экзамену, который стадиону и городу предстоит сдать 1 апреля. В уральской столице пройдет тестовый футбольный матч.