Зима не сдается: снегопад продлится в Екатеринбурге еще неделю

У коммунальщиков на работе сегодня завал. Разгребать выпавший за ночь снег на улицы города выехали почти 250 машин. Но и этого оказалось мало, ведь осадки шли все утро. На заснеженных дорогах образовались длинные пробки и десятки ДТП. Самые серьезные случились на трассах. На борьбу со стихией вышла и целая армия дворников. Рашид признается, как только увидел врага в лицо, сам рванул в бой. 8 рабочих часов на такой масштаб работы явно мало, поэтому многие взялись за метлы пораньше. Но метель днём выигрывала по всем фронтам. Сквер на Ботанике сегодня будто вновь превратился в вертолетную площадку. Ветром здесь сдувало пешеходов. По данным метеорологической разведки, порывы достигали 70 километров в час. Так что на Урале объявили штормовое предупреждение. Прежде красный свет здесь горел во все стороны! Утих ветер лишь к вечеру. А вот снегопады, говорят синоптики, будут продолжаться всю неделю. Так что водителей просят не оставлять машины на проезжей части. О надвигающемся ударе стихии уже оповестили все управляющие компании. Теперь они усиленно готовятся к вывозке снега из дворов.