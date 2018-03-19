Выборы в процентах: как распределились голоса

Окончательные итоги выборов станут известны во вторник

На утро понедельника, действующий глава государства лидировал с колоссальным отрывом. В регионе за Владимира Путина проголосовали больше 74 процентов избирателей. Ближайший соперник — директор совхоза Павел Грудинин — набрал чуть больше 11 процентов. Кроме них, в тройке лидеров — неунывающий либерал-демократ Владимир Жириновский. Таковы предпочтения 62 процентов свердловчан, которые пришли на участки. Примечательно, что результаты в области и Екатеринбурге в этом году почти не отличаются. По словам экспертов, это говорит о достоверности итогов.

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Выборы в процентах: как распределились голоса