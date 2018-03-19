Выборы для гастролеров: Кай Метов проголосовал в Екатеринбурге

Избирательным правом этот горожанин воспользовался весьма своеобразно. Мужчина порвал бюллетень, когда ему не разрешили забрать его с собой. А этот свердловчанин, наоборот, положил в урну слишком много листов — как позже выяснилось, за всю семью. От наблюдателей, следящих за чистотой выборов, ничто не скроется. Впервые к президентским выборам было приковано столь пристальное внимание. Центр общественного наблюдения — благодаря сотням камер — присматривал за большинством участков в регионе. И это не единственное новшество. На многих участках на смену привычным урнам пришли современные комплексы обработки бюллетеней. Делом техники фактически стало и голосование инвалидов. Свои голоса избиратели с ограниченными возможностями отдают не вслепую. А для тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти на участок, выборы организовали с доставкой на дом. Мехля Моисеевна заранее позвонила работникам избиркома и попросила их не проходить мимо. Для 80-летней бабушки это настоящий праздник. Такого ажиотажа на выборах в Екатеринбурге давно не было. На участках сравнительно много молодежи. Она нынче активна не только политически, но и онлайн: делает селфи и собирает лайки, чтобы выиграть призы. Подарком для всех избирателей стало законодательное новшество — голосование по месту нахождения. Те, кто в день выборов оказался далеко от дома, смогли прийти к ближайшей урне. Так, звезда 90ых, певец Кай Метов — по дороге на концерт в Алапаевск — смог отдать свой звонкий голос в Екатеринбурге. Здесь же на выборы пришли гастролеры из цирка. В целом, выборы в Свердловской области прошли спокойно. Единственное, что омрачило праздничное настроение электората — дефицит выпечки и сосисок, которыми на участки заманивали избирателей.