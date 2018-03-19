В Ирбите «оживили» снимок легендарного мотогонщика

Проект «Живая Победа» проходит по всему Уралу

Для реконструкции фото в Ирбите организаторам пришлось набирать целую команду моделей. Там восстанавливали снимок 42-ого года, на котором запечатлены зимние испытания мотоцикла. Мотоциклетный завод эвакуировали в Ирбит из Москвы в самом начале войны. Вместе с ним на Урал переехал легендарный гонщик Борис Зефиров. Ему-то и доверяли обкатку техники, едва сошедшей с конвейера. Раритетный транспорт для съемки предоставил ирбитский музей мотоциклов! Его же сотрудник снялся в роли Бориса Зефирова. И признался: съемка для него большая честь и серьезная ответственность.

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