В Ирбите «оживили» снимок легендарного мотогонщика

Для реконструкции фото в Ирбите организаторам пришлось набирать целую команду моделей. Там восстанавливали снимок 42-ого года, на котором запечатлены зимние испытания мотоцикла. Мотоциклетный завод эвакуировали в Ирбит из Москвы в самом начале войны. Вместе с ним на Урал переехал легендарный гонщик Борис Зефиров. Ему-то и доверяли обкатку техники, едва сошедшей с конвейера. Раритетный транспорт для съемки предоставил ирбитский музей мотоциклов! Его же сотрудник снялся в роли Бориса Зефирова. И признался: съемка для него большая честь и серьезная ответственность.