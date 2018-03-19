В Екатеринбурге отметили годовщину воссоединения с Крымом

Вместо площади труда торжества проходили в теплой обстановке — в помещении. Посмотреть концерт собрались сотни горожан, многие приехали заранее и захватили с собой транспаранты. На сцене с патриотичными песнями выступали уральские коллективы. Их поддерживали студенты, пенсионеры, депутаты и представители власти. Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил уральцев за активную гражданскую позицию, и участие в выборах президента.