Набережная или Зеленая роща? Кто стал лидером альтернативного голосования

Выбирая Президента, горожане проголосовали и за новый облик Екатеринбурга

На особых листках всем желающим предлагали поставить галочку напротив самых явных кандидатов на реконструкцию. Участники выбирали среди двух участков набережной Исети — от Куйбышева до парка Маяковского и от Малышева до Куйбышева, сквера у Оперного театра и парка Зеленая роща. Голосование проходило на трех сотнях избирательных участков во всех районах города. К нему допускались неравнодушные горожане, начиная с 14 лет! Что они выбрали, станет известно завтра.

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