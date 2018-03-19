Горка для небоскреба: студент изобрел способ эвакуации из высоток

Хоть с виду и не скажешь, но это вам — не игрушки. Такой тканевый рукав в реальности может спасти из огня сотни людей. Как рассказывает студент Юрий, противопожарное ноу-хау крепится к крыше и автоматически открывается, когда срабатывает сигнализация. Из огня да в полымя в этом рукаве люди не попадут. Выпасть с тряпичной горки не дадут высокие борта и защитные сетки, а от качки на верхних этажах спасут специальные ветрозащитные экраны. Но главное, говорит изобретатель, эвакуироваться из горящего здания пострадавшие смогут группами — по пять взрослых за раз. Если пламя вдруг вырвется наружу, конструкция не только не сгорит, но даже не нагреется. Пока противопожарные горки существуют лишь в виде макета. Но уже летом разработчик планирует испытать первый образец и в будущем — составить конкуренцию привычным рукавам. Чтобы спастись, здесь человеку нужно поработать локтями. Винтовая конструкция рукава не позволяет упасть — и гасит скорость. Те, кто не может ходить, сейчас съезжают с верхних этажей по специальному трапу. Правда, эти тканевые туннели, объясняют разработчики, слишком тяжелые, объемные — и к тому же дорогие. Проще всего с небоскреба спуститься на качелях. Облегчить эвакуацию сейчас стремится и изобретатель Юрий. Он работает над тем, чтобы сделать свои горки простыми, легкими и универсальными — рассчитанными на любую высоту. Главное — чтобы этими разработками заинтересовались строители. Устройства нужно сразу закладывать в проекте. Ведь это безопасность горожан.