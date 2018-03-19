Голосование для каждого: выборы в СИЗО, больницах и роддомах

Выборы без ограничений. На свой участок Анастасия Немец идет не только как на праздник, но и как на тест-драйв: проверяет, насколько помещение приспособлено для инвалидов. Картина радует — здесь есть и пандусы, и столы в кабинках. Все для людей. Отличная школа для будущих избирателей. Пример молодежи показывает и самый опытный в городе избиратель — 105-летний ветеран Владимир Петрович. В парадной форме и с медалями на груди он выбирает главнокомандующего. Выбирать главного по стране одними из первых оправились местные чиновники. Губернатор Евгений Куйвашев поставил галочку в бюллетени и… фото с участка в свой Инстаграмм — чтобы пригласить на выборы других. Сити-менеджер Екатеринбурга на участок пришел с семьей. По словам Александра Якоба, голосовать нужно не только «для галочки». Участие в выборах важно как для избирателей, так и для кандидатов — даже если ожидания не оправдаются. Судьбу страны накануне решали и те, чье личное будущее туманно. В стенах следственного изолятора явка, как обычно, высока — свои голоса отдали больше тысячи арестантов и заключенных. На участках за решеткой все скромно. То ли дело на свободе — чтобы повысить явку, пунктам стремились придать парадный вид. И это сработало — на многих участках к кабинкам выстроились очереди. В одной такой — в удовольствие — постоял и сенатор Аркадий Чернецкий. Пока ждал, обдумал свое видение дальнейшего развития страны. Впрочем, какую политику выберет новооизбранный президент, покажет время. Пока же вся страна ждет окончательных результатов выборов.