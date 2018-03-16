Жители коммуналки остались без электричества из-за долга соседки

Девушка накопила огромный долг

Квартиру погрузили во мрак на лестничной площадке. Хотя у каждого собственника имеется свой электросчетчик. Нина Федоровна, признается, ожидала подвоха от соседки. Не платит женщина уже больше десяти лет. Сумма долга перевалила за 100 тысяч. Но соседи по коммуналке к нему никакого отношения не имеют. Программа выдает должников по адресам — поясняют в управляющей компании. О том, что квартира коммунальная, данных не было. Узнали об этом только после обращения жильцов в ЖЭУ. Сразу же отправили электриков восстановить электроснабжение. Но те, мол, не смогли попасть в подъезд. Одновременно коммунальщики взяли на учет комнату, накопившую задолженность по квартплате. Остается разыскать родственников должника и договариваться о погашении, либо взыскать эти средства через суд.

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