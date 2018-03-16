Замок на машине: в Екатеринбурге появился новый способ вымогательства

Вот только за разгадку придется заплатить. О такой изощренной выходке нам рассказала пострадавшая телезрительница. По словам Ольги, замок на двери ее машины появился накануне вечером, пока девушка была в фитнес-клубе. При этом в качестве жертвы злоумышленник почему-то выбрал ее одну. На рядом стоящих автомобилях подобных устройств не было. Новый аксессуар хоть и не блокирует двери, но создает неудобства, жалуется горожанка — грохочет во время передвижения, да и смотрится нелепо. Однако идти на поводу у вымагателя девушка не собирается. Пока планирует обмотать замок скотчем, чтобы не гремел. Ну, а на выходных заняться его распилкой. Этот способ куда дешевле, и надежнее, чем тот, что предложили мошенники.