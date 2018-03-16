В Екатеринбурге выбрали лучшего уральского сварщика

Главное, чтобы рука не дрогнула — главный принцип участников конкурса

Этот конкурс начался с конспирации. Участников с ног до головы скрывает защитный костюм, члены жюри прячутся за масками. Но вовсе не от зрителей, а от фонтана искр. Увидеть происходящее оказалось тоже непросто. Ведь, кто из них лучший, уральские сварщики выясняют едва ли не за железным занавесом. Под пристальным взором жюри лишь малая часть конкурса — теоретическая. Вся практика проходит в кабинке, где участникам нужно аккуратно сварить две металлические пластины. Отвлекать их строго запрещено, ведь на конку каждая секунда. Жюри оценивает каждый миллиметр работы — ультразвуком. Участники признаются: в их работе главное не переусердствовать, иначе можно допустить ошибку. Сергей в профессии уже десять лет, но и такого опыта оказалось недостаточно. Говорит, тяжело работать вне родных стен предприятия. Но даже участие в этом конкурсе уже победа — признаются сварщики. Ведь сюда попали только лучшие сотрудники предприятий. Организаторы уверены, такие показательные соревнования помогут поднять статус профессии. Победители конкурса станут известны в понедельник. Ведь на проверку работ у жюри уйдет несколько дней. Лучшие сварщики получат не только завидные строчки в резюме, но и денежные премии.

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