Видео, на которых молодой человек за пару секунд угоняет велосипед, в полиции накопилось несколько десятков. Есть кадры из разных точек Екатеринбурга. Все они вошли в дело о воровстве и стали доказательствами вины велокрада. Теперь угонщику железных коней придется отсидеть семь лет. Это дело станет уроком не только для потенциальных воришек, но и для владельцев велосипедов. Чтобы избежать неприятностей, горожанам советуют заранее подумать о средствах защиты от угона. Самыми популярными
В Екатеринбурге осудили мужчину, который украл 34 велосипеда
Полиция оценила ущерб почти на полмиллиона рублей
Видео, на которых молодой человек за пару секунд угоняет велосипед, в полиции накопилось несколько десятков. Есть кадры из разных точек Екатеринбурга. Все они вошли в дело о воровстве и стали доказательствами вины велокрада. Теперь угонщику железных коней придется отсидеть семь лет. Это дело станет уроком не только для потенциальных воришек, но и для владельцев велосипедов. Чтобы избежать неприятностей, горожанам советуют заранее подумать о средствах защиты от угона. Самыми популярными