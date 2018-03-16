В Екатеринбурге осудили мужчину, который украл 34 велосипеда

Полиция оценила ущерб почти на полмиллиона рублей

Видео, на которых молодой человек за пару секунд угоняет велосипед, в полиции накопилось несколько десятков. Есть кадры из разных точек Екатеринбурга. Все они вошли в дело о воровстве и стали доказательствами вины велокрада. Теперь угонщику железных коней придется отсидеть семь лет. Это дело станет уроком не только для потенциальных воришек, но и для владельцев велосипедов. Чтобы избежать неприятностей, горожанам советуют заранее подумать о средствах защиты от угона. Самыми популярными по-прежнему остаются металлические тросы — но именно они самые ненадежные. Чтобы обезопасить свой двухколесный транспорт, байкеры идут на всевозможные ухищрения. Так, Александр пристегивает железного коня сразу несколькими тросами. Причем важно не только количество замков, но и их расположение. Следует пристегнуть раму и каждое колесо в отдельности, чтобы велосипед не увели и не разули. Беспечность же может дорогого стоить. Спасение велосипедов дело рук самих велосипедистов, считают активисты. Для розыска краденых байков они используют мобильное приложение. Получив информацию об угоне, участники велодвижения начинают активнее смотреть по сторонам. Помочь тому, кто не уследил за своим байком, проще всем миром. Ведь полиция, куда обращаются горожане, удачно расследует далеко не все случаи.

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