От метро «Ботаническая» пустят трамвай в Солнечный

По планам проектировщиков, дорога займет около 25 минут

Благодаря «солнечной» линии новый микрорайон станет еще доступнее. Пока туда ходят лишь три автобуса. По плану, трамвайная линия будет классической — со строительством контактной сети, от беспроводного трамвая решили отказаться. Проект линии будет разрабатывать управление капитального строительства, а все работы оплатит компания — застройщик. Отмечается, что трамвай может пойти и дальше. Документацию на строительство обещают разработать до конца этого года.

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