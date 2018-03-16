От метро «Ботаническая» пустят трамвай в Солнечный

Благодаря «солнечной» линии новый микрорайон станет еще доступнее. Пока туда ходят лишь три автобуса. По плану, трамвайная линия будет классической — со строительством контактной сети, от беспроводного трамвая решили отказаться. Проект линии будет разрабатывать управление капитального строительства, а все работы оплатит компания — застройщик. Отмечается, что трамвай может пойти и дальше. Документацию на строительство обещают разработать до конца этого года.