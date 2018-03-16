Губернатор Евгений Куйвашев отказался от подарков ко дню рождения

Вместо них глава области попросил помочь больным детям

В своем Инстраграме он перечислил имена малышей, которым сюрпризы и деньги нужнее, чем имениннику. Ведь от этого зависит их жизнь. Подобные акции накануне Дня рождения Евгений Куйвашев устраивает несколько лет. Пишет, что вместо поздравительных открыток ему лучше присылать квитанции о переводе средств на помощь детишкам. Такие добрые дела уже спасли не одну жизнь. В этот раз губернатор рассчитывает собрать около 3 миллионов рублей для 3 малышей, нуждающихся в сложных операциях. То, что останется, направят другим маленьким пациентам. Так что чем больше таких подарков придет главе региона, тем лучше.

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Губернатор Евгений Куйвашев отказался от подарков ко дню рождения