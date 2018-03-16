В своем Инстраграме он перечислил имена малышей, которым сюрпризы и деньги нужнее, чем имениннику. Ведь от этого зависит их жизнь. Подобные акции накануне Дня рождения Евгений Куйвашев устраивает несколько лет. Пишет, что вместо поздравительных открыток ему лучше присылать квитанции о переводе средств на помощь детишкам. Такие добрые дела уже спасли не одну жизнь. В этот раз губернатор рассчитывает собрать около 3 миллионов рублей для 3 малышей, нуждающихся в сложных операциях. То, что останется, направят другим маленьким пациентам. Так что чем больше таких подарков придет главе региона, тем лучше.
Губернатор Евгений Куйвашев отказался от подарков ко дню рождения
Вместо них глава области попросил помочь больным детям
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