Губернатор Евгений Куйвашев отказался от подарков ко дню рождения

В своем Инстраграме он перечислил имена малышей, которым сюрпризы и деньги нужнее, чем имениннику. Ведь от этого зависит их жизнь. Подобные акции накануне Дня рождения Евгений Куйвашев устраивает несколько лет. Пишет, что вместо поздравительных открыток ему лучше присылать квитанции о переводе средств на помощь детишкам. Такие добрые дела уже спасли не одну жизнь. В этот раз губернатор рассчитывает собрать около 3 миллионов рублей для 3 малышей, нуждающихся в сложных операциях. То, что останется, направят другим маленьким пациентам. Так что чем больше таких подарков придет главе региона, тем лучше.