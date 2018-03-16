1001 раритет: житель Первоуральска открыл музей старины

То, что кажется орудием камеры пыток, на самом деле — старинная вафельница. Тысячу и один раритет собрал в своем доме житель села Бисимка. Рядом с хомутом ручной работы и деревянными корытами — уникальные фотоаппараты. Именно с камеры и начался этот музей — вспоминает Владимир. За один день все экспонаты не посмотришь — их в собрании больше тысячи. Любителей старины заинтересует рубель — этой деревянной доской стирали и заодно сушили одежду. Или двухметровая кочерга для русской печи. Отдельное место в коллекции — и сердце хозяина — занимают радиоприемники. Здесь и переносные станции 50 -х и 70-х годов, и громоздкие стационарные аппараты. Причем, почти все они работают — мастер чинил сам. Только вот извлечь звук из них, сетует, всё равно сложно. Но главное, в этом музее трогать руками экспонаты — разрешается. Посетители могут сыграть на старинной гармошке — или щелкнуть затвором редкого фотоаппарата. Поэтому здесь появились и постоянные клиенты. И хотя в этом зале нет пустого места, коллекционер останавливаться не собирается. Он просит свердловчан поделиться ненужной им стариной — чтобы прошлое зазвучало по-новому .