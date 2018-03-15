Запретная зона: в деревне под Екатеринбургом сносят дома из-за опасности взрыва

Без дома Владимир и его семья остались в одночасье. Крышу над головой снесли рано утром по решению суда. Под развалинами остались практически все вещи супругов и детей. Соседи помогают Сабуровым спасти хотя бы домашние заготовки из погреба. Сами же они пока обустраиваются в гостевом домике. Как выяснилось, дом Сабуровых снесли из-за того, что он располагался в запретной зоне. Неподалеку находится склад взрывчатых веществ. По закону, строить в непосредственной близости от него ничего нельзя. На всякий пожарный случай от ангаров до жилья должно быть минимум 600 метров. Впрочем, проблемы у хозяев возникли не только из-за этого. Но у жителей, чьи участки попадают в опасный радиус, другая информация. По их документам выходит, что участок Владимир приобрел, когда никакой зоны отчуждения не было, а склад был законсервирован. Но теперь склад действует, и крайними внезапно оказались еще полсотни домов. Их владельцы тоже боятся попасть под экскаватор. С этой земли люди уходить не намерены. Напротив — они требуют, чтобы переехал склад. Кто победит в этом противостоянии, должен решить суд.