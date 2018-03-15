В Екатеринбурге отыскалась новая пострадавшая от «сотовых» кредиторов

Вместе с новеньким смартфоном женщине достался и долг по кредитке

По словам Айгуль, карту ей предложили невзначай. Она отказалась — предпочла обычный кредит в другом банке. Но через несколько месяцев после покупки женщине стали поступать звонки с просьбой погасить задолженность. Оказалось, кредитку оформили без ведома женщины, и сразу сняли с нее деньги. Объяснения с банком и заявления в полицию результата не дали. А через некоторое время к женщине стали приходить коллекторы. Теперь ей остается только ждать, когда полиция отыщет настоящего пользователя карты.

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