На избирательных участках начали тестировать камеры видеонаблюдения

Работы у операторов много, ведь проверить нужно больше трех тысяч устройств

Техническое оснащение в этом году достигло небывалых размахов. На каждом участке по две камеры. Одна направлена на урны и избирательную комиссию, вторая дает общий обзор помещения. В слепой зоне окажутся лишь кабинки для голосования — ведь эту тайну раскрывать нельзя. Онлайн трансляция начнется в восемь утра, когда откроются участки. И завершится лишь после подсчета голосов, когда председатель комиссии в камеру продемонстрирует заполненный бюллетень. Чтобы данные не пропали, во все камеры встроены флешки — это видео будет храниться в избиркоме год и может быть проверено на нарушения. Однако ЦИК предупреждает — следить за ними будут жестко.

Также в разделе Политика

За неделю до выборов: в Екатеринбурге открылись избирательные участки
13.03.2018
За неделю до выборов: в Екатеринбурге открылись избирательные участки
Политический треш: уральцев пытаются заманить на выборы частушками и репом
22.02.2018
Политический треш: уральцев пытаются заманить на выборы частушками и репом
В Екатеринбурге начали печатать бланки для голосования
19.02.2018
В Екатеринбурге начали печатать бланки для голосования
Выбрали удачный ракурс: на избирательных участках устанавливают камеры
08.02.2018
Выбрали удачный ракурс: на избирательных участках устанавливают камеры
Вчера
На избирательных участках начали тестировать камеры видеонаблюдения