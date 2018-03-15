На избирательных участках начали тестировать камеры видеонаблюдения

Техническое оснащение в этом году достигло небывалых размахов. На каждом участке по две камеры. Одна направлена на урны и избирательную комиссию, вторая дает общий обзор помещения. В слепой зоне окажутся лишь кабинки для голосования — ведь эту тайну раскрывать нельзя. Онлайн трансляция начнется в восемь утра, когда откроются участки. И завершится лишь после подсчета голосов, когда председатель комиссии в камеру продемонстрирует заполненный бюллетень. Чтобы данные не пропали, во все камеры встроены флешки — это видео будет храниться в избиркоме год и может быть проверено на нарушения. Однако ЦИК предупреждает — следить за ними будут жестко.