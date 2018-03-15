На Белоярской АЭС опровергли слухи об аварии на энергоблоке

Эхо недавнего скандала на станции отзывается улыбкой. Так рабочие реагируют на слухи о том, что здесь якобы произошло ЧП. Такая информация накануне появилась в интернете — всему Уралу там предрекли судьбу Чернобыля. Оказалось, блогеров напугал плановый ремонт четвертого энергоблока. Запустить его после наладки собирались в январе, но процесс затянулся. Ничего криминального — объясняют на станции — просто скорость здесь уступила качеству. Реактору БН-800 нет аналогов во всем мире. Поэтому каждый шаг ремонта приходилось согласовывать. Даже следов волнения на лицах энергетиков здесь не найти. А о трагедии 30-летней давности напоминает разве что икона — чернобыльский спас. Такая есть едва ли не на каждой АЭС. Однако лишь на божью помощь рабочие не уповают. В оборудовании они уверенны, как в самих себе. Качество работы АЭС — на высшем уровне — уверены и жители Заречного. Они это знают как никто другой, ведь станция питает дома отоплением. А о пугающих слухах здесь и не слышали. Никаких выбросов на станции нет — подтверждают и ученые. В отделении УрО РАН с января следят за уровнем радиации в Екатеринбурге. Установка на крыше отбирает пробы воздуха и ничего необычного до сих пор не нашла.