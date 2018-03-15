Избиратели вышли на спортивную дистанцию к избирательным участкам

Эта зарядка не простая, а политическая. Участников призывают проявить активность: сегодня физическую, а в воскресенье избирательную. Чтобы финиш предвыборного марафона был поистине массовый, разминку для электората проводят чемпионы. К этой физкульт-акции присоединились практически все российские регионы. Цель — побить символический рекорд — и совершить 180 318 упражнений. Так организаторы обыгрывают дату выборов президента. Одни тягают штангу, другие играют в хоккей и баскетбол, подтягиваются и отжимаются. Горожане это делают не только ради идеи, но и чтобы согреться. Похоже, получается. Участники спортивной эстафеты — работники гипермаркета «Сималенд» — к такой утренней активности привыкли. У них зарядки каждый день. Но в этот раз они вышли на улицу и для разнообразия выстроились в надписи в цветах российского флага. Ради этого предвыборную зарядку и затеяли. Давно известно, хочешь изменить мир — начни с себя. Не сиди на месте — и выбирай будущее страны.