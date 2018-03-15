Друг всегда рядом: горожан приглашают на прогулку с собаками

Чтобы присоединиться, нужно накануне поведать о своем желании волонтерам. Как правило, на это заявляются десятки горожан. Одни делают это, чтобы присмотреть питомца, другие — просто по велению сердца. По словам работников приюта, к ним часто приходят люди, которым дома, в силу каких-то причин, запрещено держать собак. Так что польза от таких встреч обоюдная. Для четвероногих это возможность погулять на свободе, для их опекунов — проявить заботу к братьям меньшим. Порой добровольцы настолько привязываются к собакам, что берут их домой. Чтобы таких историй со счастливым концом было как можно больше, в следующую субботу на Посадской 3 пройдет день открытых дверей.