«Дышащая» ледовая арена появилась на Уралмаше

Вместо крыши у неё — мембранный тент

По словам проектировщиков, такое покрытие пропускает свежий воздух, но при этом удерживает холод внутри. Первыми экспериментальную арену протестировали юные спортсмены. Уникальное сооружение возвели меньше, чем за год — на средства области и частных предпринимателей. Теперь на новом льду смогут заниматься пять сотен ребят. Причем, круглый год -ведь раньше он был доступен только зимой — на открытом катке по соседству. Нашлось место здесь и для ста пятидесяти болельщиков — на комфортных трибунах. Заниматься ребята будут в несколько смен. Ведь благодаря новому катку число воспитанников в детской спортивной школе выросло. Здесь открылась новая — тринадцатая по счету секция — хоккей с шайбой. От новоселья хоккеисты в восторге, хотя есть и замечания.

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