«Дышащая» ледовая арена появилась на Уралмаше

По словам проектировщиков, такое покрытие пропускает свежий воздух, но при этом удерживает холод внутри. Первыми экспериментальную арену протестировали юные спортсмены. Уникальное сооружение возвели меньше, чем за год — на средства области и частных предпринимателей. Теперь на новом льду смогут заниматься пять сотен ребят. Причем, круглый год -ведь раньше он был доступен только зимой — на открытом катке по соседству. Нашлось место здесь и для ста пятидесяти болельщиков — на комфортных трибунах. Заниматься ребята будут в несколько смен. Ведь благодаря новому катку число воспитанников в детской спортивной школе выросло. Здесь открылась новая — тринадцатая по счету секция — хоккей с шайбой. От новоселья хоккеисты в восторге, хотя есть и замечания.