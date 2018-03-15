Без вины виноватый: екатеринбуржец получил штраф вместо эвакуатора

Эвакуатором Александр Николаевич воспользовался, чтобы доставить машину в автосервис. Каково же было удивление владельца, когда ему из ГИБДД пришло фото на память о той поездке. На снимке не видно, какую машину везет погрузчик. Но оператор радара, зафиксировавшего нарушение, объяснил — прибор все равно распознал номер. И отправил его в общую базу. Кадр получился нечетким, сетуют в ГАИ. Поначалу показалось, что спорная машина летит впереди эвакуатора. Жалобу ее владельца рассмотрят в течение 10 дней. По словам юристов, автовладельцу необходимо доказать, что в момент фиксации нарушения его не было за рулем. У Александра Николаевича — железное алиби — справка из автосервиса. А вообще спектр доводов неограничен. Так что если вы получили уведомление о нарушении, которого не совершали, нужно в течении 10 дней с момента получения обжаловать его в ГИБДД или районном суде, принявшем это решение. К заявлению требуется приложить копию постановления о штрафе и описание всех доводов, почему оно должно быть отменено.