Бассейн в цирке: артисты вылили на арену 150 тонн воды

Арена цирка вдруг превратилась в гигантский бассейн. Он станет сценой для нового водного шоу. Монтировать резервуар пришлось практически неделю. Ведь мало просто налить в него воду, нужны еще фильтровальные установки. Поэтому вода в бассейне всегда остается прозрачной. Это особенно важно для животных, которых в программе немало. Для морских львов такая сцена — родная стихия. Но перед выходом они все равно волнуются. Морские львы Герман и Ика выступают вместе не первый год. Внимание зрителей они любят едва ли не больше угощений — рыбу они получают за каждый трюк вместе с аплодисментами. На арене львы стоят на одной ласте, набивают мяч и крутят обручи. А в перерывах показывают дрессировщику хищный нрав. Помимо львов на сцене появятся морские котики, шимпанзе, попугаи, крокодилы и питоны. С последними дрессировщикам особенно непросто, ни запугать, на заманить их не получится. Как укрощают строптивых, горожане смогут увидеть уже на этих выходных. Водным цирк будет до середины апреля.