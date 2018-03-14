Весна пришла! В зоопарке Екатеринбурга проснулись медведи

За зиму они отлежали свои бока и не успели нагулять аппетит. Чтобы организм привык к новому режиму, их временно посадили на диету. Жирную и тяжелую пищу исключили — в рационе только яблоки, огурцы и хлеб. Медведи еще сонные, поэтому посмотреть на них посетители могут только до 3х дня — потом мишки вновь идут на покой. Но в спячку, уверяют сотрудники зоопарка, уже не впадут — даже если на Урал вновь придут морозы. Ожидается, что все медведи зверинца окончательно проснутся уже к концу марта.