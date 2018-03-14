В Екатеринбурге коммунальщики научились превращать нечистоты в полезный газ

Специфический запах, который витает в округе, камера, к счастью, не передает. Поверьте на слово — на станции, куда стекаются канализационные отходы половины города, пахнет отвратно. Основной источник зловония — поля, где складируют «начинку» местных фильтров, грязный ил. Раньше он лежал там годами, отравляя жизнь соседям. Но теперь из осадка придумали извлекать пользу. Главное, что происходит внутри этого корпуса — класс опасности ила, с помощью которого фильтруются стоки, снижается с 4-го до 5-го. Благодаря этому, его можно выбрасывать не на специальные, а на обычные полигоны. И это не единственный плюс блока. Ко всему прочему, здесь собирают выделяемый при брожении метан — в будущем его планируют превращать в тепло. Запустить этот процесс планируется к следующему отопительному сезону. Ведь сперва нужно оценить качество получаемого метана. Для этого сотрудники сегодня зажгли… фекальный факел. На газовой трубе установили датчики, которые фиксируют свойства чудо-огня. Это поистине историческое событие, однако ярким зрелище не получилось. Даже когда пламя разгорелось, увидеть его при свете дня было сложно. Чтобы горожане рассмотрели единственный на Урале метановый факел во всей красе, журналистам дали видео ночного тестирования. Но если с метаном на станции еще экспериментируют, то новая технология обезвреживания осадков уже внедряется. Ил поступает в камерный фильтр-пресс, где обезвоживается и сжимается. Машина уменьшает массу в 15 раз. После этого она отправляется на полигоны. Но даже этим отходам вскоре хотят найти полезное применение. В будущем брикеты будут вывозить на цементные заводы — чтобы использовать бывший ил для дорожных работ.