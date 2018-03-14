Специальный репортаж: как становятся святыми

Килограммовая папка, в которой сотни страниц, не только выглядит тяжелой. Ее содержание не каждый человек осилит. Это документы о трагической жизни врача царской семьи Евгения Боткина. Они позволили специальной комиссии по канонизации наречь его святым. Среди мучеников церковь выбирает тех, кто и даже перед лицом сохранил силу духа и веру. За десятилетия к лику святых причислено больше шести десятков свердловчан. В основном, это священнослужители, пострадавшие за годы красного террора. Чтобы узнать, действительно ли кандидат был предан вере, эксперты месяцами роются в архивах. Среди протоколов допросов и доносов они ищут доказательства чистоты священника. К примеру, святым может быть признан лишь тот, кто не выдал единоверцев, не повинился в контрреволюционной пропаганде — и не отступил от христианских заповедей. Не менее важно доподлинно установить — как кандидат закончил свой земной путь. Этот уникальный документ в областном архиве нашли случайно. Но именно он помог не просто узнать, как погиб священник Александр Андриянов, но и канонизировать его. В 1918-м Александра арестовали во время литургии — и расстреляли через четыре дня. Строчка о расправе помогла признать его мучеником. Однако, объясняют в архиве, это редкий случай. Большинство служителей церкви пропали без вести. Тех священнослужителей, кто погиб в лагерях и на допросах, канонизируют в сан мучеников. Но попасть в собор смогли и выжившие — те, кто вышел из лагерей и продолжил служение богу. Их называют исповедники. Теперь они служат примером для ныне живущих и помогают искать силы для жизни.