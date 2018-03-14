Комната-призрак: двушка на Компрессорном превратилась в трёшку

Первая квитанция пришла еще в апреле 2016-го. За два года долг вырос до 40 тысяч рублей. Жильцы платить за воздух, естественно отказались. Как выяснилось, еще при строительстве в 67-м строители отошли от проекта. Вместо трех- и однокомнатной возвели две двух комнатных квартиры, но документально это не узаконили. Архив не сохранился. С тех пор и идут бесконечные забеги жильцов по инстанциям. Доказывать, что ее квартира меньше, чем на бумаге, Ольге пришлось и коммунальщикам. Но в управляющей компании поверили не ей, а паспорту дома. Справки из БТИ о реальной площади оказалось мало. А соседи — по лестничной клетке и несчастью — молчат. Эта проблема управленцев — говорят юристы. Им надо — пусть и вызывают соседей. Ведь у собственников достаточно документов, чтобы потребовать перерасчет. С ними надо идти в управляющую компанию. Если УК не принимает это заявление или не реагирует на него должным образом, следует жаловаться в надзорные органы или даже подавать иск. По мнению юристов, коммунальщики заведомо находятся в проигрышном положении, что приведет к их дополнительным расходам, если дело дойдет до суда.