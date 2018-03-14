Екатеринбург-арену сегодня оценили игроки футбольного клуба «Урал»

В отличие от временной базы клуба — уралмашевского стадиона — новый газон морозоустойчив. На траве, которая вышла из спячки, уже можно проводить матчи. Футболистов впечатлило и то, что за пределами поля — раздевалкам и массажным комнатам спортсмены поставили твердую пятерку. Особенно их порадовала фирменная расцветка помещений — в цветах клуба «Урал». Первая игра на новой арене состоится уже 1ого апреля. В гости к уральцам приедет казанский «Рубин».