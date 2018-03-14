Дорожная перестрелка: автохам на объездной обстрелял подрезавшего его водителя

Водитель перешел дорогу владельцу солидного внедорожника. Тот решил проучить невнимательного автомобилиста с помощью пистолета. Сперва угрожал оружием, но когда рулевой «шестерки» решил снять происходящее на телефон — спустил курок. Такого автохамства мужчина уже не стерпел — обратился с заявлением в полицию. Стрелка уже разыскивают. Полицейским вторят и автоэксперты. В подобных ситуациях специалисты по экстремальному вождению советуют не лезть на рожон — даже если вы и правы. Это не только убережет ваш автомобиль от повреждений, но, возможно, спасет жизнь. От водителя внедорожника Эльбир планирует добиться возмещения ущерба. Краска на пострадавшей шестерке, говорит, была родная — если ее не смогут подобрать, из-за скола придется перекрашивать всю крышу.