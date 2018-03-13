Жителям Химмаша перекрыли путь через дорогу

Чтобы перейти на другую сторону улицы, пешеходам теперь приходится делать приличный крюк. Сложнее всего тем, у кого ноги больные и силы на исходе. Жалуются, из-за нового препятствия по делам не набегаешься. Зато у автомобилистов головной боли заметно поубавилось. Благодаря ограждению, пешеходы уже не выскочат внезапно на проезжую часть. Однако местные уверяют, что и раньше под колеса никто не бросался. Переход безопасен. Зато теперь, после установки ограды, появились проблемы. Народ идет по старинке. Пока это только молодежь, но скоро переход станет доступен всем. Как выяснилось, дорогу через сквер перекрыли чиновники районной администрации. Исключительно ради безопасности жителей Химмаша. Несогласным хвататься за болгарку не советуют. Свои пожелания можно донести до чиновников цивилизованно. Прецедент имеется — несколько лет назад на Белореченской в аналогичной ситуации вопрос решился в пользу горожан.